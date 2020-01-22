Сильный снегопад, гололедица и рост ДТП ожидается в Свердловской области 23 января
Сегодня, 19:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В четверг 23 января синоптики обещают на территории Свердловской области сильный снегопад.
Температура воздуха в области в ночное время опустится до -12 градусов, днем поднимется до -1 градуса. Порывы ветра ожидаются до 15 м/с, умеренный снег, в горах - метель. На дорогах - гололедица и снежный накат.
В связи с погодными условиями ГУ по СО МЧС прогнозирует рост дорожно-транспортных происшествий в регионе, в числе дорог с повышенной аварийностью называют и трассу Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов.
Также, по данным МЧС, в регионе продолжится рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией.
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