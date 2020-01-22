Свердловская область вошла в топ-3 регионов России по незаконной рубке леса
Сегодня, 19:52Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
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Свердловская область вошла в тройку регионов России, где чаще всего орудуют черные лесорубы. Информация содержится в отчете Счетной палаты РФ.
Анализ проводился за 2016–2018 годы. Первое место по числу незаконных рубок занял Забайкальский край (4,9%), второе место у Свердловской области (3,8%), на третьем месте — Вологодская область (3,6%).
Среди причин, по которым появляются черные лесорубы, специалисты называют отсутствие контроля за рубкой со стороны полиции и непривлечение нарушителей к ответственности.
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