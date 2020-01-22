Уральский общественник попросил премьера Мишустина ввести «сухой закон»

Уралец потребовал от нового председателя российского правительства отменить пенсионную реформу, изменить систему налогообложения и провести другие изменения. В частности, он считает необходимым отменить ЕГЭ, сделать должность судей выборной, а прожиточный минимум поднять до 25 тысяч рублей. В Свердловской области этот показатель находится на уровне около 12 тысяч рублей.

Также общественник из Каменска-Уральского указал, что нужно снизить срок президентства с 6 до 4 лет, а на вывоз капитала из страны назначить налог 2%, который, по мнению Тумашова, полностью покроет дефицит Пенсионного фонда.