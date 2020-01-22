Уральский общественник попросил премьера Мишустина ввести «сухой закон»
Борец за трезвость Андрей Тумашов предложил ввести повсеместный «сухой закон». Свое обращение он направил новому премьер-министру России Михаилу Мишустину, рассказывает свердловчанин в соцсетях.
Уралец потребовал от нового председателя российского правительства отменить пенсионную реформу, изменить систему налогообложения и провести другие изменения. В частности, он считает необходимым отменить ЕГЭ, сделать должность судей выборной, а прожиточный минимум поднять до 25 тысяч рублей. В Свердловской области этот показатель находится на уровне около 12 тысяч рублей.
Также общественник из Каменска-Уральского указал, что нужно снизить срок президентства с 6 до 4 лет, а на вывоз капитала из страны назначить налог 2%, который, по мнению Тумашова, полностью покроет дефицит Пенсионного фонда.
Ранее общественник предлагал свои услуги по борьбе с вредными привычками Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, а также критиковал Евгения Куйвашева, предлагая заменить его Евгением Ройзманом или Сергеем Носовым.