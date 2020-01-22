В России создают вакцину от коронавируса из Китая

Эксперт заявил, что разработка подобных вакцин — процесс несложный. Однако РНК-вирусы изменчивы и могут мутировать.

Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов,отмечает Шипулин.

Разработка препарата займет около трех месяцев, а готовую вакцину можно будет получить примерно через полгода.

Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.