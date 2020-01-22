В России создают вакцину от коронавируса из Китая
Полгода уйдет на создание вакцины от коронавируса, распространяющегося в Китае, пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Германа Шипулина.
Эксперт заявил, что разработка подобных вакцин — процесс несложный. Однако РНК-вирусы изменчивы и могут мутировать.
Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов,отмечает Шипулин.
Разработка препарата займет около трех месяцев, а готовую вакцину можно будет получить примерно через полгода.
Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.
Напомним, вспышка ранее неизвестного вируса зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. В настоящий момент там зафиксировано уже 300 случаев заболевания, шесть человек погибли. Несколько случаев также зафиксировано в Японии, Таиланде, США и Южной Корее.