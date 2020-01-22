Занимающиеся профилактикой ВИЧ свердловские НКО получат субсидии

В 2020 году 2,6 миллиона рублей будут направлены на масштабирование волонтерства в студенческой среде, на осуществление «равного» консультирование в Центре СПИДа и иных учреждениях, на мероприятия по консультированию и проведению тестов на ВИЧ-инфекции в группах повышенного риска.

Некоммерческий сектор играет важную роль в борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека. Социально-ориентированные некоммерческие организации эффективно справляются с рядом важных задач: нахождение групп рисков, поиск пациентов, самостоятельно не обращающихся в подходящие учреждения, «равная» поддержка ВИЧ-инфицированных людей, мотивационное сопровождение, способствующее решению проблем со здоровьем, привлечение к тесту на ВИЧ, осуществление деятельности для приверженности к антиретровирусному лечению, необходимое социальное сопровождение.