В Нижнем Тагиле за сутки выявили 13 случаев коронавируса

С 21 по 22 января в Нижнем Тагиле зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 3993 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявлено 385 случаев коронавируса, общее количество заболевших — 67 136 человек. 495 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 213 из них — на аппаратах ИВЛ. Всего с начала пандемии выздоровело 59 615 пациентов, из них 397 выписано из медучреждений за сутки. В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии от инфекции скончались 1890 жителей региона.

