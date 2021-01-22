В Нижнем Тагиле за сутки выявили 13 случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле за сутки выявили 13 случаев коронавируса

Сегодня, 15:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С 21 по 22 января в Нижнем Тагиле зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 3993 тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявлено 385 случаев коронавируса, общее количество заболевших — 67 136 человек. 495 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 213 из них — на аппаратах ИВЛ. Всего с начала пандемии выздоровело 59 615 пациентов, из них 397 выписано из медучреждений за сутки. В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии от инфекции скончались 1890 жителей региона.

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