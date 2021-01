В Свердловской больнице хирурги спасли от редкой раковой опухоли мать пятерых детей

В Свердловской области врачи удалили редкую раковую опухоль многодетной матери, сообщает департамент информационной политики.

По словам завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольги Салий, женщина поступила с острым подкожным воспалением тканей лица (флегмона). При оказании первой помощи проблемный участок был вскрыт, гной из носовой пазухи был удален. Однако в стенке был обнаружен дефект, в результате которого нагноение просочилось под кожу, рассказала Ольга Салий. Медикам удалось выяснить причину нагноения. Оказалось, что носовая полость была закупорена опухолью, которую оперативно удалили. Исследование тканей показало, что это редкое злокачественное образование — аденокистозная карцинома. Она отличается агрессивным течением и быстро дает метастазы. Завотделением выразила крайнее удивление терпением некоторых пациентов. Она отметила, что женщина является матерью пятерых детей и призвала всех быть внимательнее к состоянии собственного здоровья. Напомним, 3 декабря 2020 года сообщалось о первой в Свердловской области операции по удалению опухоли с помощью микроскопа. Нейрохирурги Областной детской клинической больницы удалили новообразование в головном мозге у ребенка. На Урале врачи впервые удалили опухоль мозга у ребенка с помощью микроскопа

