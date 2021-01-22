В Свердловской области свернут 650 «ковидных» коек

В Свердловской области свернут 650 «ковидных» коек

Сегодня, 18:20Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области закрывается ряд «красных зон». В общей сложности освободятся 650 «ковидных» коек, рассказал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Было решено убрать статус «ковидного госпиталя» у ряда медицинских учреждений Свердловской области. Они закончат лечение текущий больных коронавирусом и закончат свою работу после их выписки, сообщил губернатор.

По информации главы региона, закроются «красные зоны» в больницах Верхней Пышмы и Серова. В Екатеринбурге сворачиваются «ковидные» койки на базе отделения терапии ЦГБ № 1, психиатрической больнице № 6 и ДГБ № 8 и детской областной больнице.

Напомним, 19 января стало известно о закрытии «красной зоны» в Первоуральске. По приказу Минздрава Свердловской области будут свернуты 200 койко-мест на базе терапевтического корпуса городской больницы.

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