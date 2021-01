В Свердловскую область прибыло 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область доставлено 40 тысяч новых доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Отечественное средство привезли в Свердловскую область. Партия содержит 40 тысяч доз, написал губернатор. Евгений Куйвашев отметил, что это самая крупная поставка средства от COVID-19 за всё время. Тем не менее, глава региона ожидает еще более крупных поставок. С 25 января партия будет направлена в больницы свердловских городов для проведения прививочных компаний. Напомним, в Свердловской области утвержден список медицинских учреждений, где проходит вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. В Нижнем Тагиле шесть больниц уже начали проводить прививочную компанию. Минздрав: Тагильчане смогут поставить прививку от COVID-19 в шести больницах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter