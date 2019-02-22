60 килограммов яблок были уничтожены в Екатеринбурге
Сегодня, 19:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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20 февраля на оптовой базе в Екатеринбурге сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Екатеринбургской таможней уничтожили около 60 кг яблок.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие было проведено с целью предупреждения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции. 60 кг яблок неустановленного происхождения с отсутствием маркировки и товаросопроводительных документов, а также со следами перемаркировки были изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
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