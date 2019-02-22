60 килограммов яблок были уничтожены в Екатеринбурге

Мероприятие было проведено с целью предупреждения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции. 60 кг яблок неустановленного происхождения с отсутствием маркировки и товаросопроводительных документов, а также со следами перемаркировки были изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.