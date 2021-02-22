Еще 217 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

В Свердловской области более 300 тяжелобольных пациентов находятся в больницах

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Екатеринбурге, там заболело 75 человек. Кроме того, COVID-19 диагностирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.