Еще 217 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Екатеринбурге, там заболело 75 человек. Кроме того, COVID-19 диагностирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Таким образом, за время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 76 572 случая заражения коронавирусом. В медучреждениях региона в тяжелом состоянии находятся 320 пациентов, из них 194 в отделении реанимации, 110 подключен к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 723, Санкт-Петербурге — 957, а также Московской области — 728. Общее число заболевших за время пандемии составило 4 177 330 случаев.
С 21 по 22 февраля в Свердловской области из больниц выписано 226 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших от COVID-19 составило 69 477 человек.
По стране за сутки из медучреждений выписано 12 943 россиянина. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 658, Санкт-Петербурге — 1 018, а также Московской области — 597. За время пандемии от коронавируса 3 726 388 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 592 507 человек.
За последние 24 часа в регионе зафиксировано девять смертельных случаев. Общее число смертей от инфекции — 2 311.
В России за время пандемии от COVID-19 умерли 83 630 человек, 337 из них скончались за прошедшие сутки. Больше всего летальных случаев зафиксировано Санкт-Петербурге — 47, Москве — 41 и Московской области — 28.