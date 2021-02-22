Шанс увидеть северное сияние есть у жителей Свердловской области

Шанс увидеть северное сияние есть у жителей Свердловской области

Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
У жителей Свердловской области есть шанс увидеть северное сияние из-за случившихся геомагнитных бурь.

Для этого нужно, чтобы выброс корональной массы с Солнца, который произошел 21 февраля, достиг атмосферы Земли. Кроме того, важны погодные условия.

Геомагнитные бури могут спровоцировать в конце февраля—начале марта полярные сияния. В это время направление магнитного поля Земли по отношению к Солнцу позволяет даже не очень значительным выбросам глубже проникать в магнитосферу Земли,рассказал Ура.ру астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его словам, шанс увидеть полярное сияние пока есть только у жителей севера Свердловской области. Однако из-за растущей активности солнца года через три явление можно будет наблюдать и в Екатеринбурге.

Точно рассчитать, можно ли будет наблюдать это природное явление в регионе нельзя, считает научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко. Для этого нужно детально просчитывать, когда именно поток частиц доберется до магнитного поля Земли.

Вероятность есть, но она небольшая. Наилучшие полярные сияния в этом веке наблюдаются в Северной Канаде,пояснил Скрипниченко.

Напомним, в ноябре 2020 года фотограф из Ирбита Илья Янковский смог детально заснять звездный дождь Леониды — метеоры с ярким зелёным следом.

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