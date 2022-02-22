Родионова о наказании за порчу экологии: «Повторные нарушения должны караться строже»

Родионова о наказании за порчу экологии: «Повторные нарушения должны караться строже»
Родионова о наказании за порчу экологии: «Повторные нарушения должны караться строже»
Сегодня, 09:37Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Повторные нарушения, касающиеся порчи экологии, должны караться строже, считает глава Росприроднадзора РФ Светлана Родионова.

Нередко специалистам приходится сталкиваться с ситуацией, когда после проверки одного подразделения компании, те же нарушения встречаются у другого, рассказывает Родионова.

Мы расцениваем это как злостное нарушение, которое должно караться строже. В целом, сумма экологических штрафов увеличивается. Хотя изменения происходят не так быстро, как хотелось бы, написала глава Росприроднадзора на своей странице в Instagram.

Она отметила, что недавно в КоАП были внесены поправки, например, по дистанционному мониторингу. Однако, по ее словам, статья о неисполнении требований контролеров не изменилась. Специалистов, по словам Родионовой, сдерживает переработка кодекса. Она выразила надежду, что новая дума и бизнес предложат увеличить суммы штрафов.

Иначе все разговоры о том, что компании заинтересованы в экологии, придётся немного скорректировать. Сложно выступать в качестве защитников природы, когда действий ноль, добавила Родионова.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала февраля 12 из 17 дней в воздухе фиксировались превышения концентрации вредных веществ. Больше всего их было по сероводороду — 25 раз. Максимальное превышение было выявлено 14 февраля на Тагилстрое. Концентрация сероводорода в воздухе составила 14,4 ПДК.

Основным загрязнителем тагильского воздуха является ЕВРАЗ НТМК. Предприятием ежегодно выбрасывается 400 килограмм вещества.

Также во время смога в конце января 2022 года было зафиксировано превышение ПДК сероводорода почти в 20 раз. Было установлено, что виновником является ЕВРАЗ НТМК. В результате на комбинат нагрянула проверка Росприроднадзора. Ее результаты не раскрываются, но прокуратура обещает принять меры. Кроме того, за загрязнение воздуха предприятие получило штраф.

Сюжеты:
Экология
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