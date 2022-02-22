Родионова о наказании за порчу экологии: «Повторные нарушения должны караться строже»

Также во время смога в конце января 2022 года было зафиксировано превышение ПДК сероводорода почти в 20 раз. Было установлено, что виновником является ЕВРАЗ НТМК. В результате на комбинат нагрянула проверка Росприроднадзора. Ее результаты не раскрываются, но прокуратура обещает принять меры. Кроме того, за загрязнение воздуха предприятие получило штраф.