Уральцам за досрочную выписку из больницы пообещали компенсацию

Свердловские власти компенсируют досрочную выписку пациентам в Липовке

В свердловском селе Липовка на днях закрыли больницу. Это вызвало возмущение у пациентов, которых выписали досрочно. В правительстве региона объяснили, почему так получилось. И заявили о выделении компенсации.

Медицинские учреждения в Режевском районе передадут под нужды беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Одно из них — реабилитационный центр «Липовка», в котором проходили курс восстановительного лечения жители Свердловской области. В настоящее время палаты освобождены. Потому что одних пациентов уже досрочно выписали, а других развезли по другим больницам. Всего, по словам медработников, уехали более 100 человек, в том числе переболевшие коронавирусом. Их места и займут переселенцы. А пока в помещениях производится дезинфекция. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, больница восстановительного лечения в Липовке — одна из дополнительных баз для размещения эвакуированных из Донбасса людей. Потому досрочная выписка пациентов — не чья-то прихоть, а необходимость. Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае каждый человек — буквально пофамильно — будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации, заявил он. По словам Павла Крекова, никто из пациентов «Липовки» не будет ущемленным. А предлагаемые им условия — адекватные и приемлемые, сообщает Е1. Дома, квартиры, комнаты и бани: свердловчане готовы приютить беженцев из Донбасса Напомним, ранее сообщалось о согласии Свердловской области принять у себя 600 человек из Донбасса. Эвакуация женщин стариков и детей там, на границе с Россией, началась еще 18 февраля, после начала обстрелов территорий украинскими вооруженными силами. В настоящее время, в рамках договоров о признании суверенитета ДНР и ЛНР, начат процесс интеграции с Россией.

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