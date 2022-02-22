Уральцам за досрочную выписку из больницы пообещали компенсацию

Уральцам за досрочную выписку из больницы пообещали компенсацию
Уральцам за досрочную выписку из больницы пообещали компенсацию
Сегодня, 14:23Здоровье и экологияФото: 1MI

Свердловские власти компенсируют досрочную выписку пациентам в Липовке

В свердловском селе Липовка на днях закрыли больницу. Это вызвало возмущение у пациентов, которых выписали досрочно. В правительстве региона объяснили, почему так получилось. И заявили о выделении компенсации.

Медицинские учреждения в Режевском районе передадут под нужды беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Одно из них — реабилитационный центр «Липовка», в котором проходили курс восстановительного лечения жители Свердловской области.

В настоящее время палаты освобождены. Потому что одних пациентов уже досрочно выписали, а других развезли по другим больницам. Всего, по словам медработников, уехали более 100 человек, в том числе переболевшие коронавирусом. Их места и займут переселенцы. А пока в помещениях производится дезинфекция.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, больница восстановительного лечения в Липовке — одна из дополнительных баз для размещения эвакуированных из Донбасса людей. Потому досрочная выписка пациентов — не чья-то прихоть, а необходимость.

Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае каждый человек — буквально пофамильно — будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации, заявил он.

По словам Павла Крекова, никто из пациентов «Липовки» не будет ущемленным. А предлагаемые им условия — адекватные и приемлемые, сообщает Е1.

Напомним, ранее сообщалось о согласии Свердловской области принять у себя 600 человек из Донбасса. Эвакуация женщин стариков и детей там, на границе с Россией, началась еще 18 февраля, после начала обстрелов территорий украинскими вооруженными силами.

В настоящее время, в рамках договоров о признании суверенитета ДНР и ЛНР, начат процесс интеграции с Россией.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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