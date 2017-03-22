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Тагильчане смогут присоединиться ко всемирной акции «Час Земли»: участники выключат свет и бытовые приборы на один час
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане смогут присоединиться ко всемирной акции «Час Земли»: участники выключат свет и бытовые приборы на один час

22 марта 2017, 14:55Здоровье и экология
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