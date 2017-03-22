Тагильчане смогут присоединиться ко всемирной акции «Час Земли»: участники выключат свет и бытовые приборы на один час

Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с WWF – Всемирным фондом дикой природы. Ее цель – бережное отношения к природе.

Тем, кто решит принять в ней участие предлагается выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час. В мире данное мероприятие проводится ежегодно. Во время проведения «Часа земли» гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Час Земли – это самая массовая экологическая акция на планете. Каждый год в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7 000 городов. В 2017 году оно пройдет 25 марта, в субботу.