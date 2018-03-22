Бережливые технологии заработают в поликлиниках Нижнего Тагила в 2019 году
22 марта, 23:30Здоровье и экология
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По примеру поликлиник для взрослых, в которых реализуется проект «Бережливая поликлиника», подобные технологии будут перенесены в детские больницы Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бережливые технологии внедряются в каждом субъекте Российской Федерации. На территории Свердловской области в 11 муниципальных образованиях появится 29 детских бережливых клиник.
К концу 2019 года в Нижнем Тагиле планируют перевести все лечебные учреждения для юных пациентов на подобные технологии.
Как сообщает «Тагильский рабочий», в первую очередь под бережливыми технологиями понимают разделение потоков пациентов, создание удобной среды для посетителей, ориентирование на семьи и устранение очередей.
Средства, необходимые для перехода поликлиник на бережливые технологии, будут выделены из федерального бюджета.Свердловская область получит 236 млн рублей.
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