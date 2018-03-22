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Новости Нижнего Тагила

Число младшего медперсонала за 5 лет сократилось в Свердловской области в 4 раза

22 марта 2018, 13:25Добавить новость
медицина,Свердловская область,медработники,младший медперсонал,Александр Ивачев,сокращение
С 2013 года количество младшего медперсонала уменьшилось в Свердловской области в 4 раза.

По сообщению Министерства здравоохранения на запрос депутата Александра Ивачева, 5 лет назад количество младшего персонала составляло 16684 сотрудника. На март 2018 года оно составляет 4390 сотрудников.

Депутат написал на свой страничке в соцсети, что оплата труда младшего медперсонала должна была сравняться со средней зарплатой по области, однако большая часть сотрудников попала под сокращение, сообщает «Екатеринбург в интернете».

В 2017 году медики Нижнего Тагила пожаловались министру здравоохранения Свердловской области на нехватку кадров и низкие зарплаты.

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