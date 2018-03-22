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Число младшего медперсонала за 5 лет сократилось в Свердловской области в 4 раза
Сюжеты:
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Число младшего медперсонала за 5 лет сократилось в Свердловской области в 4 раза

22 марта, 13:25Здоровье и экология
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