Что нужно знать о качестве питьевой воды?

Для многих остаётся вопросом, где взять качественную и полезную питьевую воду, ведь вода из-под крана редко отвечает необходимым нормам. У российского потребителя остаётся выбор – очищать воду самостоятельно или покупать её в бутылках.

Очищенная питьевая вода: в чем особенность?

Существует множество способов очистки воды, которыми пользуются обыватели. Например, это:

кипячение: под воздействием высокой температуры в водопроводной воде уничтожаются микроорганизмы, а некоторые соли выпадают в осадок;

отстаивание: из-за собственной силы тяжести примеси опускаются на дно емкости, где отстаивается вода, после чего устраняются;

фильтрование: пропуск водопроводной воды через фильтры-кувшины, фильтры под мойку или через специальную насадку на кран.

Но бытовой очисткой часто не решить всех проблем. Так, водопроводная вода всегда обрабатывается хлором. От него невозможно полностью избавиться ни при кипячении, ни при фильтрации воды. Поэтому медики и экологи советуют употреблять природную родниковую воду, добытую на экологически чистых скважинах.

Чем полезна чистая родниковая вода?

Состав такой воды полностью сбалансирован, в ней содержатся все необходимые для развития организма соли и микроэлементы. Такая вода с доставкой на дом может быть еще и эффективным средством в борьбе со старостью, болезнями и лишним весом. Родниковая вода способна:

Очистить организм от шлаков и токсинов, привести в порядок уровень Ph. Нормализовать обмен веществ, что помогает в избавлении от лишнего веса. Устранить избыток свободных радикалов, вызывающих быстрое старение организма и способствующих появлению различных болезней. Бороться со злокачественными клетками в организме и обеспечить нормальную работу здоровых клеток.

В организме появляется больше энергии, клетки начинают работать активно. Человек перестает лениться и часто болеть. Однако нужно понимать, кто именно поставляет природную воду – необходимо, чтобы она добывалась в экологически чистом районе.

Доставка правильной воды на дом

Заказать правильную родниковую воду можно у компании «Воды здоровья». Она является производителем, поэтому потребителю не приходится сомневаться в качестве воды. Компания предлагает лечебные минеральные воды, прошедшие многократные проверки на отсутствие вредных веществ.

Вода добывается в экологически чистом районе в скважине на глубине 100 метров, что полностью исключает воздействие на нее человеческого фактора. После этого вода разливается по бутылкам и отправляется покупателю. Служба доставки бесплатно привезет выбранную воду на дом или в офис.

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