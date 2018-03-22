Демограф предложил платить 100 тыс. рублей за 4-го ребёнка в российских семьях

Идея принадлежит председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову. Демограф считает, что высокие темпы роста населения Китая, Латинской Америки, Африки и исламских государств приведут в будущем к потере Россией суверенитета.



Как сообщает Ura.ru, Крупнов предложил запустить стратегию увеличения населения страны на ближайшие 100 лет.





С рождением каждого четвертого ребенка в семье должен наступать своего рода коммунизм. Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей, -- отметил Юрий Васильевич.



Письмо с предложением уже отправлено в Государственную Думу РФ, а также главе государства.