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Новости Нижнего Тагила

Демограф предложил платить 100 тыс. рублей за 4-го ребёнка в российских семьях

22 марта 2018, 06:05Добавить новость
деньги,дети,здоровье,Путин,Россия,Госдума,рождаемость,пособие,демография
В Государственную Думу России направлены предложения по улучшению демографической ситуации в стране. Депутатам предложено выплачивать каждой семье ежемесячное пособие в размере 100 тыс. рублей за рождение 4-го ребёнка.

Идея принадлежит председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову. Демограф считает, что высокие темпы роста населения Китая, Латинской Америки, Африки и исламских государств приведут в будущем к потере Россией суверенитета.

Как сообщает Ura.ru, Крупнов предложил запустить стратегию увеличения населения страны на ближайшие 100 лет.

С рождением каждого четвертого ребенка в семье должен наступать своего рода коммунизм. Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей, -- отметил Юрий Васильевич.


Письмо с предложением уже отправлено в Государственную Думу РФ, а также главе государства.

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