Детские поликлиники Нижнего Тагила перейдут на бережливые технологии в 2019 году

Бережливые технологии внедряются в каждом субъекте Российской Федерации. На территории Свердловской области в 11 муниципальных образованиях появится 29 детских бережливых клиник.



К концу 2019 года в Нижнем Тагиле планируют перевести все лечебные учреждения для юных пациентов на подобные технологии.



Как сообщает «Тагильский рабочий», в первую очередь под бережливыми технологиями понимают разделение потоков пациентов, создание удобной среды для посетителей, ориентирование на семьи и устранение очередей.



Средства, необходимые для перехода поликлиник на бережливые технологии, будут выделены из федерального бюджета.Свердловская область получит 236 млн рублей.