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Новости Нижнего Тагила

Детские поликлиники Нижнего Тагила перейдут на бережливые технологии в 2019 году

22 марта 2018, 23:30Добавить новость
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По примеру поликлиник для взрослых, в которых реализуется проект «Бережливая поликлиника», подобные технологии будут перенесены в детские больницы Нижнего Тагила.

Бережливые технологии внедряются в каждом субъекте Российской Федерации. На территории Свердловской области в 11 муниципальных образованиях появится 29 детских бережливых клиник.

К концу 2019 года в Нижнем Тагиле планируют перевести все лечебные учреждения для юных пациентов на подобные технологии.


Как сообщает «Тагильский рабочий», в первую очередь под бережливыми технологиями понимают разделение потоков пациентов, создание удобной среды для посетителей, ориентирование на семьи и устранение очередей.

Средства, необходимые для перехода поликлиник на бережливые технологии, будут выделены из федерального бюджета.Свердловская область получит 236 млн рублей.

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