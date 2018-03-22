Два отделения после ремонта открываются в ДГБ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В приемном отделении Демидовской ГБ до этого проводили ремонт четверть века назад. Сейчас приемный покой готовится к открытию после реконструкции.

Для пациентов травматологического профиля предусмотрен отдельный вход, с организацией пандуса. Отдельный вход - и пациенты сразу попадают в смотровую. Оборудованы смотровые хирургического, урологического и гинекологического профилей прокомментировал главный врач ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергей Овсянников.

Еще через неделю отделение эндокринологии с переоборудованным холлом и столовой на Кузнецкого, 12 начнет принимать больных. Все работы были выполнены точно в срок.

Сейчас Демидовская ГБ готовит заявку в адрес Министерства здравоохранения o выделении бюджета для приобретения смотровых кушеток, медицинской мебели и операционного оборудования для отремонтированного отделения, сообщает «Тагил-ТВ».