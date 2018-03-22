Два отделения после ремонта открываются в ДГБ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В ближайшие дни в нижнетагильской Демидовской городской больнице откроется отремонтированное приемное отделение, a через неделю отреставрированное отделение эндокринологии начнет принимать пациентов в медучреждении на Кузнецкого, 12.

В приемном отделении Демидовской ГБ до этого проводили ремонт четверть века назад. Сейчас приемный покой готовится к открытию после реконструкции.





Для пациентов травматологического профиля предусмотрен отдельный вход, с организацией пандуса. Отдельный вход - и пациенты сразу попадают в смотровую. Оборудованы смотровые хирургического, урологического и гинекологического профилей, -- прокомментировал главный врач ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергей Овсянников.



Еще через неделю отделение эндокринологии с переоборудованным холлом и столовой на Кузнецкого, 12 начнет принимать больных. Все работы были выполнены точно в срок.





Сейчас Демидовская ГБ готовит заявку в адрес Министерства здравоохранения o выделении бюджета для приобретения смотровых кушеток, медицинской мебели и операционного оборудования для отремонтированного отделения, сообщает «Тагил-ТВ».

