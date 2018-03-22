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Новости Нижнего Тагила

Пациенты детской больницы Берёзовского лежат на белье «из 50-х годов» (ФОТО)

22 марта 2018, 07:30Добавить новость
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Жительница города Берёзовский в социальных сетях поделилась фотографиями из детского отделения местной больницы. На снимках женщина запечатлела старые рваные простыни, матрасы и подушки «из 50-х годов».

Женщина порядка двух недель лежит в больнице со своим ребёнком. За это время, по её словам, постельное белье не меняли, поэтому ей пришлось принести из дома своё.

 

Ведро под грязные пеленки есть, а пеленок нет. Позор какой! Простите, просто эмоции! Совсем больница обнищала, -- написала автор фотографий.

 

В больнице журналистам пояснили, что уже несколько лет в учреждении нет собственного белья, пользоваться приходится услугами сторонней организации. Так, некая фирма предоставляет постельные атрибуты, стирает и меняет. 

 

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Родителям юных пациентов посоветовали в случае возникновения подобных проблем обращаться к заведующему или сестре-хозяйке. В руководстве сожалеют о произошедшей ситуации, пишет «Ura.ru».

 

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Фото: «Ura.ru»


Отмечается, что сейчас в больнице разрабатывают смету по капремонту учреждения. В рамках обновления будет закуплено новое бельё и мягкий инвентарь.

 
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