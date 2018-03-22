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Пациенты детской больницы Берёзовского лежат на белье «из 50-х годов» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пациенты детской больницы Берёзовского лежат на белье «из 50-х годов» (ФОТО)

22 марта, 07:30Здоровье и экология
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