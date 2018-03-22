Пациенты детской больницы Берёзовского лежат на белье «из 50-х годов» (ФОТО)

Женщина порядка двух недель лежит в больнице со своим ребёнком. За это время, по её словам, постельное белье не меняли, поэтому ей пришлось принести из дома своё.

Ведро под грязные пеленки есть, а пеленок нет. Позор какой! Простите, просто эмоции! Совсем больница обнищала написала автор фотографий.

В больнице журналистам пояснили, что уже несколько лет в учреждении нет собственного белья, пользоваться приходится услугами сторонней организации. Так, некая фирма предоставляет постельные атрибуты, стирает и меняет.

Родителям юных пациентов посоветовали в случае возникновения подобных проблем обращаться к заведующему или сестре-хозяйке. В руководстве сожалеют о произошедшей ситуации, пишет «Ura.ru».

Отмечается, что сейчас в больнице разрабатывают смету по капремонту учреждения. В рамках обновления будет закуплено новое бельё и мягкий инвентарь.