Пациенты детской больницы Берёзовского лежат на белье «из 50-х годов» (ФОТО)
Жительница города Берёзовский в социальных сетях поделилась фотографиями из детского отделения местной больницы. На снимках женщина запечатлела старые рваные простыни, матрасы и подушки «из 50-х годов».
Женщина порядка двух недель лежит в больнице со своим ребёнком. За это время, по её словам, постельное белье не меняли, поэтому ей пришлось принести из дома своё.
Ведро под грязные пеленки есть, а пеленок нет. Позор какой! Простите, просто эмоции! Совсем больница обнищала написала автор фотографий.
В больнице журналистам пояснили, что уже несколько лет в учреждении нет собственного белья, пользоваться приходится услугами сторонней организации. Так, некая фирма предоставляет постельные атрибуты, стирает и меняет.
Родителям юных пациентов посоветовали в случае возникновения подобных проблем обращаться к заведующему или сестре-хозяйке. В руководстве сожалеют о произошедшей ситуации, пишет «Ura.ru».
Фото: «Ura.ru»
Отмечается, что сейчас в больнице разрабатывают смету по капремонту учреждения. В рамках обновления будет закуплено новое бельё и мягкий инвентарь.
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