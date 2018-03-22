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Новости Нижнего Тагила

Ремонт родильного дома на Вагонке в Нижнем Тагиле начнется осенью

22 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,ремонт,родильный дом,роддом,проект,перинатальный центр
В Нижнем Тагиле готовится проект ремонта родильного дома на Вагонке. Ожидается, что в августе пройдет конкурс на подрядчика, а уже осенью начнется реконструкция.

В администрации Нижнего Тагила обсудили сроки ремонта родильного дома в горбольнице №1. Сейчас готовится проектно-сметная документация по предстоящей реконструкции родильного дома на Вагонке, а конкурс на подрядчика начнется в начале августа.

Ожидается, что ремонт должен начаться уже осенью 2017 года. На время ремонта рожениц будет принимать перинатальный центр в Ленинском районе. Как отмечает главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников, у медучреждения хватит резервов, чтобы принять всех пациенток.

Для того, чтобы исключить возможные риски и обеспечить женщинам комфортные условия, перинатальный центр в августе будет закрыт на 2 недели для проведения дезинфекции.

В ходе совещания мэр Нижнего Тагила также напомнил об удачном опыте внедрения проекта «бережливая поликлиника». Напомним, в конце 2017 года Сергей Носов подчеркнул необходимость ремонта роддома на Вагонке и строительство нового подобного учреждения.

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