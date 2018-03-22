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Новости Нижнего Тагила

Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в ГБ №1 осенью (ВИДЕО)

22 марта 2018, 09:00Добавить новость
больница,Вагонка,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область
В Нижнем Тагиле женская консультация Дзержинского района готовится к переезду в здание поликлиники №1, на капитальный ремонт которого областной Минздрав выделил 15,5 миллионов рублей.

На выделенные средства проведут перестройку двух этажей медучреждения. На втором этаже расположится женская консультация, которая сейчас находится в аварийном здании по улице Коминтерна, 33.

В руководстве 1-ой больницы сообщили, что ремонт будет проходить в течение трех месяцев лета. К осени, в октябре-ноябре, женская консультация будет полностью перемещена на новые площади.

Переезд был запланирован давно, поэтому отделение, обсуживающее жительниц Вагонки, постепенно оснащали современным медоборудованием. Интересно, что на проектно-сметную документацию обновления гинекологического отделения больницы было выделено 700 тысяч рублей. Реализация начнётся в 2019 году, передает «Тагил-ТВ».

Кроме того, документы по родильному дому на Вагонке также в скором времени будут направлены в госэкспертизу. Закрытие медучреждения запланировано на следующий год.

 

Видео: «Тагил-ТВ»
 
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