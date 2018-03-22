Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в ГБ №1 осенью (ВИДЕО)

На выделенные средства проведут перестройку двух этажей медучреждения. На втором этаже расположится женская консультация, которая сейчас находится в аварийном здании по улице Коминтерна, 33.



В руководстве 1-ой больницы сообщили, что ремонт будет проходить в течение трех месяцев лета. К осени, в октябре-ноябре, женская консультация будет полностью перемещена на новые площади.



Переезд был запланирован давно, поэтому отделение, обсуживающее жительниц Вагонки, постепенно оснащали современным медоборудованием. Интересно, что на проектно-сметную документацию обновления гинекологического отделения больницы было выделено 700 тысяч рублей. Реализация начнётся в 2019 году, передает «Тагил-ТВ».



Кроме того, документы по родильному дому на Вагонке также в скором времени будут направлены в госэкспертизу. Закрытие медучреждения запланировано на следующий год.