«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле
В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируется открытие «бережливого» кабинета дородовой диагностики нарушений развития ребенка.
В рамках проекта на базе консультативно-диагностического отделения перинатального центра Демидовской больницы будет обустроена среда для маломобильных групп населения, оптимизирована работа регистратуры и процедурного кабинета.
С этого кабинета в Демидовской больнице начнется работа по принципу бережливости. Об этом рассказал главварч медучреждения Сергей Овсянников.
Как сообщает департамент информполитики региона, до этого в России не было опыта организации консультативно-диагностических отделений и кабинетов перинатальной диагностики.
По результатам проведенных изменений в Демидовской больнице Нижнего Тагила будут сформированы единые требования к стандарту оформления межмуниципальных кабинетов по пренатальной диагностике, рассказала руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елена Жолобова.