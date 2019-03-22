«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле

В рамках проекта на базе консультативно-диагностического отделения перинатального центра Демидовской больницы будет обустроена среда для маломобильных групп населения, оптимизирована работа регистратуры и процедурного кабинета.

С этого кабинета в Демидовской больнице начнется работа по принципу бережливости. Об этом рассказал главварч медучреждения Сергей Овсянников.

Как сообщает департамент информполитики региона, до этого в России не было опыта организации консультативно-диагностических отделений и кабинетов перинатальной диагностики.