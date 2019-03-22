Детсад на 400 мест закрыли в Екатеринбурге из-за неустановленной инфекции

Санитарная обработка детского сада на улице Крестинского, 53а будет проходить с 22 по 28 марта. В департаменте образования Екатеринбурга считают, что за это время будут обработаны все помещения, включая спортивный зал и бассейн.

Чиновники пояснили, что в настоящий момент не установлено, какая именно инфекция стала причиной закрытия детского дошкольного учреждения. Основанием послужило то, что сразу несколько детей почувствовали себя плохо, у всех наблюдается рвота.

Как сообщает Е1, этот детский сад уже не впервые закрывается на санобработку. Только за 2019 год это уже третий случай. Ранее детсад закрывали в январе и феврале.