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Детсад на 400 мест закрыли в Екатеринбурге из-за неустановленной инфекции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детсад на 400 мест закрыли в Екатеринбурге из-за неустановленной инфекции

Сегодня, 08:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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