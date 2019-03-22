Закрытый из-за инфекции детсад в Екатеринбурге проверяет Роспотребнадзор

После появления информации в СМИ, сотрудники Роспотребнадзора выехали в детский сад на улице Крестинского, 53а. От сотрудников учреждения данных об инфекции в Роспотребнадзор не поступало.

Надзорное ведомство на месте организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В том числе, обследование персонала, лабораторные исследования.

В марте в данном дошкольном учреждении было зафиксировано три случая острой кишечной инфекции. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Чкаловском районе Екатеринбурга в настоящий момент не превышает средних показателей.