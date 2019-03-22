Закрытый из-за инфекции детсад в Екатеринбурге проверяет Роспотребнадзор
Сегодня, 13:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге Роспотребнадзор начал проверку детсада на 400 мест, который закрыли из-за неизвестной инфекции.
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После появления информации в СМИ, сотрудники Роспотребнадзора выехали в детский сад на улице Крестинского, 53а. От сотрудников учреждения данных об инфекции в Роспотребнадзор не поступало.
Надзорное ведомство на месте организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В том числе, обследование персонала, лабораторные исследования.
В марте в данном дошкольном учреждении было зафиксировано три случая острой кишечной инфекции. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Чкаловском районе Екатеринбурга в настоящий момент не превышает средних показателей.
Напомним, детсад на 400 мест в столице Урала был закрыт на несколько дней на санобработку из-за неустановленной инфекции.
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