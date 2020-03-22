Ученые определили средний инкубационный период коронавируса

Так, средний инкубационный период составляет 5,1 дня.

Как отмечают в ведомстве, в связи с полученными данными, двухнедельный карантин является разумной мерой. Практически в 97,5% случаев первые симптомы появляются через 11,5 дней после попадания вируса в организм.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что полученная информация позволит лучше оценивать динамику вспышки коронавируса, а также разработать эффективные способы контроля ситуации.