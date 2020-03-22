Ученые определили средний инкубационный период коронавируса
Сегодня, 10:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Ученые выявили, за какое время, в среднем, проявляются симптомы коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус
Так, средний инкубационный период составляет 5,1 дня.
Как отмечают в ведомстве, в связи с полученными данными, двухнедельный карантин является разумной мерой. Практически в 97,5% случаев первые симптомы появляются через 11,5 дней после попадания вируса в организм.
Специалисты Роспотребнадзора считают, что полученная информация позволит лучше оценивать динамику вспышки коронавируса, а также разработать эффективные способы контроля ситуации.
11 марта коронавирусная инфекция была объявлена пандемией. По последним данным, количество зараженных превысило 300 тысяч человек, около 13 тысяч из них скончались. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.
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