В Нижний Тагил вновь идет потепление

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В начале следующей недели, с 23 марта, в Нижний Тагил придет весеннее тепло — температура воздуха поднимется до + 7 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем потеплеет до 0 градусов, ночью столбик термометра опустится до -12 градусов. Небо ясное, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.
24 марта днем будет +3 градуса, ночью похолодает до -11 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный 8 м/с.
25 марта днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью будет до -4 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 11 м/с.
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