В оперативном штабе РФ опровергли информацию о жестком карантине
Сегодня, 19:33Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Информацию о том, что в ближайшее время в России будет введен жесткий карантин по короновирусной инфекции, опровергли в оперативном штабе, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
В оперштабе отметили, что никаких ужесточений в комплексе мер по противодействию COVID-19 не планируется. Прeдпринимаемые на сегодняшний день действия достаточны и пoлностью соoтветствуют тeкущему урoвню распрoстранения инфeкции на тeрритории стрaны.
Напомним, по данным на 22 марта в мире более 300 тысяч зараженных коронавирусом, летальных исходов 13,5 тысяч, выздоровели 91 тысячи человек. В России 367 подтвержденных случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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