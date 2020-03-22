В Свердловской области за сутки 198 человек прошли обследование на коронавирус

Как отмечают в Минздраве, обновление данных осуществляется каждый день во второй половине дня после предоставления информации Роспотребнадзором РФ.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все зараженные госпитализированы в ГКБ № 40 Екатеринбурга. На данный момент состояние пациентов удовлетворительное. Также под медицинским наблюдением находятся все, с кем они контактировали. Общее количество заболевших составляет девять человек. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.