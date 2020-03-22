В Свердловской области за сутки 198 человек прошли обследование на коронавирус
Сегодня, 11:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за последние сутки было обследовано 198 человек на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, было проведено 293 исследования, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Сюжеты: Коронавирус
Всего, с 1 февраля 2020 года проведено 6622 исследования, обследование прошли 3865 человек.
Как отмечают в Минздраве, обновление данных осуществляется каждый день во второй половине дня после предоставления информации Роспотребнадзором РФ.
За сутки в Свердловской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все зараженные госпитализированы в ГКБ № 40 Екатеринбурга. На данный момент состояние пациентов удовлетворительное. Также под медицинским наблюдением находятся все, с кем они контактировали. Общее количество заболевших составляет девять человек. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.
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