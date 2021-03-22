152 новых случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Больше всего заболевших в Екатеринбурге, там выявлено 60 новых случаев за сутки. Кроме того, инфекция была диагностирована у жителей Алапаевска, Артёмовского, Арамильского и Артинского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Таким образом, общее число заболевших составило 81 270 свердловчан. 274 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 170 лежат в реанимационных отделениях, а 102 подключены к аппаратам ИВЛ.
По России за сутки инфекция подтверждена у 9 284 пациентов в 83 регионах страны. Больше всего случаев в Москве — 1 586, Санкт-Петербурге — 865 и Московской области — 646. За время пандемии зафиксировано 4 466 153 случая заболевания россиян.
За все время эпидемии из медучреждений выписано 74 449 пациентов.
По стране с 21 по 22 марта вылечились от инфекции 7 790 россиян. Больше всего выписано пациентов в Москве — 1 132, Московской области — 539, а также Нижегородской области — 398. Общее число выздоровевших достигло 4 077 185 человек.
За минувшие 24 часа в Свердловской области зафиксировано 14 летальных случаев, всего от инфекции умерло 2 638 человек.
В России с начала пандемии скончался 95 391 пациент, из них 361 летальный исход зарегистрирован за прошедшие сутки. Больше всего случаев смерти выявлено в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 35 и Московской области — 21.