152 новых случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Более 81 тысячи заболевших коронавирусом свердловчан зафиксировано с начала пандемии

Больше всего заболевших в Екатеринбурге, там выявлено 60 новых случаев за сутки. Кроме того, инфекция была диагностирована у жителей Алапаевска, Артёмовского, Арамильского и Артинского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.