23 случая COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

23 случая COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 5 039 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области с 21 по 22 марта выявлено 152 случая коронавируса, общее число заболевших достигло 81 270 жителей региона. Отмечается, что 274 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц по выздоровлению выписано 165 человек, за все время вылечились 74 449 свердловчан. За последние 24 часа зарегистрировано 14 летальных случая, всего скончалось от инфекции 2 638 пациентов.

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