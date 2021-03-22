Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 марта

22 марта при замерах воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал содержание ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +2 градуса и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Стояла солнечно-ветреная погода без остатков. Пиковые значения диоксида азота появились во время прямой трансляции, однако при последующих 20-минутных замерах показатели были нулевыми. Видео: TagilCity.ru Напомним, редакция TagilCity.ru сделала специальную подборку, куда можно обратиться с жалобой на грязный воздух в Нижнем Тагиле. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

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