Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 марта

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 марта

Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
22 марта при замерах воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал содержание ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +2 градуса и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Стояла солнечно-ветреная погода без остатков. Пиковые значения диоксида азота появились во время прямой трансляции, однако при последующих 20-минутных замерах показатели были нулевыми.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, редакция TagilCity.ru сделала специальную подборку, куда можно обратиться с жалобой на грязный воздух в Нижнем Тагиле.

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