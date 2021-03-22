Владимир Путин планирует 23 марта привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин сделал заявление, что планирует 23 марта привиться от коронавируса. Об этом он сказал 22 марта на совещании о наращивании производства вакцин от COVID-19.

Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение,подчеркнул Владимир Путин. Президент РФ сделает прививку одной из трех российских вакцин, однако, какой именно — неизвестно, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что момент вакцинации Путина не будет являться публичным мероприятием, как это делали политики в других странах, сообщает ТАСС. Напомним, 16 марта стало известно, что свердловские медики получили государственные награды за борьбу с коронавирусом от президента РФ Владимира Путина. Уральские медики получили награды от Владимира Путина за борьбу с коронавирусом

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