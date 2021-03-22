Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Владимир Путин планирует 23 марта привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин сделал заявление, что планирует 23 марта привиться от коронавируса. Об этом он сказал 22 марта на совещании о наращивании производства вакцин от COVID-19.

Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение,подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ сделает прививку одной из трех российских вакцин, однако, какой именно — неизвестно, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что момент вакцинации Путина не будет являться публичным мероприятием, как это делали политики в других странах, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 марта стало известно, что свердловские медики получили государственные награды за борьбу с коронавирусом от президента РФ Владимира Путина.

Материалы по теме:
Владимир ПутинвакцинацияДмитрий Песковкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы