Поддельное сливочное масло из Екатеринбурга обнаружено в больнице в Башкортостане

Специалисты Россельхознадзора брали пробу из партии в 100 килограмм и выявили фальсифицированный продукт, сообщили в республиканском ведомстве.
В частности, в образцах отсутствуют жирные кислоты, которые встречаются у молочных жиров. Это масляная, каприловая и капроновая. При этом в составе много жирных кислот, присущих растительным жирам и их норма в десятки раз превышена.
Продукт был поставлен в городскую больницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудники учреждения уже информированы, что им поставлена подделка, а материалы дела переданы в Россельхознадзор по Свердловской области.