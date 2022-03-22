Поддельное сливочное масло из Екатеринбурга обнаружено в больнице в Башкортостане

Поддельное сливочное масло из Екатеринбурга обнаружено в больнице в Башкортостане
Поддельное сливочное масло из Екатеринбурга обнаружено в больнице в Башкортостане
Сегодня, 09:17Здоровье и экологияФото: 1MI
Поддельное сливочное масло, выпущенное в Екатеринбурге, обнаружено в одной из больниц Сибая, республика Башкортостан.

Специалисты Россельхознадзора брали пробу из партии в 100 килограмм и выявили фальсифицированный продукт, сообщили в республиканском ведомстве.

В частности, в образцах отсутствуют жирные кислоты, которые встречаются у молочных жиров. Это масляная, каприловая и капроновая. При этом в составе много жирных кислот, присущих растительным жирам и их норма в десятки раз превышена.

Продукт был поставлен в городскую больницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудники учреждения уже информированы, что им поставлена подделка, а материалы дела переданы в Россельхознадзор по Свердловской области.

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продуктыМаслоЕкатеринбург
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