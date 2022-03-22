Прокуратура заявила о сомнительности результатов проб воды в Горноуральском

Напомним, в Горноуральском с 9 марта из-за качества воды не работают детские сады, это доставляет родителям большие неудобства. Школьники были отправлены на дистанционное обучение, а с 18 марта начались каникулы. Администрация ГГО организовала подвоз холодной воды для жителей поселка цистернами.