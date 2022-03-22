Прокуратура заявила о сомнительности результатов проб воды в Горноуральском

Прокуратура заявила о сомнительности результатов проб воды в Горноуральском
Прокуратура заявила о сомнительности результатов проб воды в Горноуральском
Сегодня, 19:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Пригородная прокуратура заявила о сомнительности результатов проб воды, отобранных в Горноуральском во время проверки. Результаты показали соответствие санитарным нормам.

Пробы воды, взятые Роспотребнадзором в жилых домах, оказались соответствующими нормам СанПиН. Однако так как жители снова сообщают о неприятном запахе, пробы были отобраны вторично.

Результаты проб вызывают сомнение, поэтому они были вновь отобраны. Прокуратура готовит ряд актов прокурорского реагирования в целях устранения нарушения законодательства о бесперебойном снабжении жителей водой надлежащего качества, рассказала журналисту TagilCity.ru старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.

Проблемы с качеством воды в поселке начались в начале марта. После жалоб местных жителей прокуратура проводит проверку. Причиной неприятного запаха стал местный агрокомплекс, излив отходов попал в санитарную зону водовода. 13 марта труба была перекрыта.

Вода снова воняет навозом. Думаю, никто ничего не делает, сообщают местные жители в соцсетях.

Напомним, в Горноуральском с 9 марта из-за качества воды не работают детские сады, это доставляет родителям большие неудобства. Школьники были отправлены на дистанционное обучение, а с 18 марта начались каникулы. Администрация ГГО организовала подвоз холодной воды для жителей поселка цистернами.

Сюжеты:
ЭкологияПригородЭксклюзивНижний Тагил
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водагорноуральскийагрокомплексНижний ТагилГорноуральский городской округ
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