Сероводородный воздух и нарушения УХП. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

Сероводород в воздухе плотно вошел в жизнь тагильчан. Посты УГМС продолжают фиксировать его превышение практически ежедневно. Последний период был с 11 по 16 марта. Чаще всего превышения сероводорода были на Тагилстрое, но выбросы вещества захватывали и другие районы города — Вагонку, Красный Камень и Сухоложский поселок. Концентрация сероводорода достигала 8,5 ПДК. Ловил превышение вещества и газоанализатор TagilCity.ru. А с начала года посты УГМС фиксировали высокое загрязнение тагильского воздуха сероводородом, от 10 до 20 ПДК, шесть раз.
Выбросы сероводорода происходили даже во время объявления неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ, которое было объявлено с 16 по 21 марта. В это время город накрывало смогом, а жители снова жаловались на неприятный запах и ухудшение самочувствия.
Росприроднадзор теперь каждый раз берет пробы воздуха в Нижнем Тагиле во время режима НМУ. Последний раз специалисты проводили исследования 18 марта. Правда результаты таких проверок ведомство не выносит в общественные массы. Поэтому, что нашли в воздухе и кого за это наказали, неизвестно.
Проверяет Росприроднадзор и предприятия, которые, как оказывается по итогу, не гнушаются продолжать портить тагильский воздух. Так, например, последняя внеплановая проверка «Уралхимпласта» показала, что фактические источники выбросов в воздух на предприятии не совпадают с заявленными в отчете об инвентаризации. А также УХП с нарушениями эксплуатирует газоочистные установки. Юридических и должностных лиц предприятия ждет заведение административных дел.