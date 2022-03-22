Сероводородный воздух и нарушения УХП. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

Сероводород не покидает тагильский воздух, а «Уралхимпласт» тем временем нарушает природоохранное законодательство. Об этих и других экособытиях в Нижнем Тагиле за прошедшую неделю, читайте на TagilCity.ru.

Сероводород в воздухе плотно вошел в жизнь тагильчан. Посты УГМС продолжают фиксировать его превышение практически ежедневно. Последний период был с 11 по 16 марта. Чаще всего превышения сероводорода были на Тагилстрое, но выбросы вещества захватывали и другие районы города — Вагонку, Красный Камень и Сухоложский поселок. Концентрация сероводорода достигала 8,5 ПДК. Ловил превышение вещества и газоанализатор TagilCity.ru. А с начала года посты УГМС фиксировали высокое загрязнение тагильского воздуха сероводородом, от 10 до 20 ПДК, шесть раз. Высокое загрязнение тагильского воздуха с начала года фиксировалось шесть раз Выбросы сероводорода происходили даже во время объявления неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ, которое было объявлено с 16 по 21 марта. В это время город накрывало смогом, а жители снова жаловались на неприятный запах и ухудшение самочувствия. Двукратное превышение сероводорода зафиксировано во время смога в Нижнем Тагиле Росприроднадзор теперь каждый раз берет пробы воздуха в Нижнем Тагиле во время режима НМУ. Последний раз специалисты проводили исследования 18 марта. Правда результаты таких проверок ведомство не выносит в общественные массы. Поэтому, что нашли в воздухе и кого за это наказали, неизвестно. Росприроднадзор взял пробы воздуха в Нижнем Тагиле Проверяет Росприроднадзор и предприятия, которые, как оказывается по итогу, не гнушаются продолжать портить тагильский воздух. Так, например, последняя внеплановая проверка «Уралхимпласта» показала, что фактические источники выбросов в воздух на предприятии не совпадают с заявленными в отчете об инвентаризации. А также УХП с нарушениями эксплуатирует газоочистные установки. Юридических и должностных лиц предприятия ждет заведение административных дел. Девять нарушений в области охраны воздуха выявлено на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле

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