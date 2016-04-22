В Нижнем Тагиле парк имени Бондина обработали от клещей

Традиционно обработку от клещей станция начинает в конце апреля. В это время снег уже сходит и парк имени Бондина готовится к открытию. Дезинфекторы опрыскивают территорию парка раствором, который за годы использования доказал свою эффективность.

Кроме того, вчера энтомологи проверили территорию на наличие клещей. Опасных паразитов, говорят, не нашли. Через несколько дней состоится повторная проверка, а через 15-20 дней – еще одна.

Конечно, ежегодная обработка значительно снижает возможность появления клещей. Тем не менее, риск подхватить кровососущее насекомое все же есть. Как правило, клещей могут занести животные и птицы.

Санврачи рекомендуют тагильчанам осматривать себя и своих домашних питомцев после каждого отдыха в парке.