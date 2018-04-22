+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
вечер: +5
ночь: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.32 + 0.46
EUR 75.65 + 0.25
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

212 тагильчан стали почетными донорами за 2017 год (ВИДЕО)

22 апреля 2018, 12:55Добавить новость
благотворительность,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,помощь,Свердловская область,доноры,почетный донор,сдача крови

20 апреля в России прошел праздник – день донора. Праздник коснулся и Нижнего Тагила, где число постоянных доноров идет на тысячи.

Тагильская станция переливания крови является одной из крупнейших в регионе. Большая часть постоянных доноров – мужчины 25-30 лет, поддерживающие себя в форме. Женщин-доноров также много, но к ним более строгие требования.

Ежегодно число почетных доноров растет. Это звание дается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз. За 2017 год это звание получили 212 граждан Нижнего Тагила. К званию почетного донора прилагаются социальные льготы и ежегодные выплаты. Но сами доноры говорят, что делают это не ради денег.

Ежедневно, по словам сотрудников станции переливания, свою кровь сдают от 70 до 100 человек. Благодаря этому более тысячи литров в месяц поступает для нужд Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, отмечает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

1300 пациентов смогут пройти бесплатную восстановительную терапию в Нижнем Тагиле
20 апреля, 15:25
2 0
Европейская неделя иммунизации пройдёт в Нижнем Тагиле
13 апреля, 08:30
1 0
184 человека с ОВЗ были трудоустроены в Нижнем Тагиле за 2017 год
4 апреля, 08:05
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 40
Подписаться на новости