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Новости Нижнего Тагила

Штормовое предупреждение об ураганном ветре объявлено в Свердловской области

22 апреля 2018, 19:25Добавить новость
безопасность,город,МЧС,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,ветер,ураган
В ближайшие дни на территории Среднего Урала синоптики прогнозируют ураганный ветер. Кроме того, на севере области пройдёт мокрый снег.

Опираясь на прогнозы синоптиков, МЧС региона объявили штормовое предупреждение. В связи с этим свердловчан просят быть осторожными и предельно внимательными.

Если погодные условия заметно ухудшатся, согласно рекомендациям МСЧ, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте.

При шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, ведь с крыш и балконов может упасть шифер и другое имущество. Укрываться следует в подъездах. Крайне опасно находиться у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.

В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».

Добавим, что сообщения о штормовом предупреждении МЧС рассылает на телефоны жителей Свердловской области.

 
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