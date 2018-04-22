Штормовое предупреждение об ураганном ветре объявлено в Свердловской области

Опираясь на прогнозы синоптиков, МЧС региона объявили штормовое предупреждение. В связи с этим свердловчан просят быть осторожными и предельно внимательными.



Если погодные условия заметно ухудшатся, согласно рекомендациям МСЧ, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте.



При шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, ведь с крыш и балконов может упасть шифер и другое имущество. Укрываться следует в подъездах. Крайне опасно находиться у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.



В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».



Добавим, что сообщения о штормовом предупреждении МЧС рассылает на телефоны жителей Свердловской области.