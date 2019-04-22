Санавиация работает в отрезанных паводком селах Свердловской области

20 апреля за помощью к санврачам обратилась станция скорой помощи Туринска, там из-за разлива реки Туры от большой земли оказалась отрезана деревня Кумарьинское. В населенном пункте экстренная помощь потребовалась мужчине с острым панкреатитом. Силами санавиации пациент был госпитализирован в больницу Ирбита.

В настоящий момент вылеты совершают три вертолета санавиаци, к концу 2019 года планируется, что база санавиации Свердловской области пополнится еще двумя вертолетами. На это выделено 112 миллионов рублей из федерального бюджета. В регионе функционируют 25 оборудованных вертолетных площадок. Однако в экстренных случаях, например, при паводке, вертолеты могут совершать посадку на импровизированные площадки, освещаемые автомобильными фарами.