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Санавиация работает в отрезанных паводком селах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Санавиация работает в отрезанных паводком селах Свердловской области

Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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