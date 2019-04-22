Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции ДоброВСело-2019
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46904757424 a7b4d98ddc k

Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции ДоброВСело-2019

Сегодня, 09:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»