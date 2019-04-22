Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции ДоброВСело-2019
В Свердловской области дан старт всероссийской акции ДоброВСело-2019, сообщает правительство региона.
Акция организована совместно с Минздравом и направлена на повышение качества медицинской помощи в отдаленных и сельских территориях. Впервые акция прошла в 2018 году и показала хорошие результаты.
Жители сел смогут пройти медобследования, получить консультации узких специалистов. Организованы передвижные флюорографы, маммографы, у пациентов будет возможность сделать ЭКГ и экспресс-тестирование на глюкозу в крови.
Первым представители здравоохранения посетили село Останино Режевского района Свердловской области. Медики из Областного медицинского колледжа провели подворовый обход маломобильных граждан. Для маленьких жителей села состоялись мастер-классы волонтеров-спасателей по первой помощи, ориентированию на местности, противопожарной безопасности. А также интерактивные «Уроки зубной феи» и видеоурок «Профилактика сколиоза».