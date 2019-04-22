Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции ДоброВСело-2019

Акция организована совместно с Минздравом и направлена на повышение качества медицинской помощи в отдаленных и сельских территориях. Впервые акция прошла в 2018 году и показала хорошие результаты.

Жители сел смогут пройти медобследования, получить консультации узких специалистов. Организованы передвижные флюорографы, маммографы, у пациентов будет возможность сделать ЭКГ и экспресс-тестирование на глюкозу в крови.