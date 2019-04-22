Центр Екатеринбурга обработают от клещей

Помимо излюбленных мест пребывания и отдыха екатеринбуржцев специалисты планируют обработать около 2,5 тысяч гектар парков, скверов, садов, берегов водоёмов, лесных массивов в границах города. Также под обработку от клеща попадают кладбища, территории городских и загородных оздоровительных лагерей, других социальных объектов.

Санитарные врачи предупреждают жителей города о необходимости ограничить пребывание на указанных участках, как в момент обработки, так и двух дней после. Для удобства горожан и безопасности на участках, где планируется или проходит обработка будут установлены таблички.