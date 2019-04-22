Центр Екатеринбурга обработают от клещей

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В Екатеринбурге 23 апреля стартует акарицидная кампания. Первыми от клещей обработают Исторический сквер, площадку у театра Драмы и парк им. П. Морозова, сообщает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Сюжеты: Екатеринбург
Помимо излюбленных мест пребывания и отдыха екатеринбуржцев специалисты планируют обработать около 2,5 тысяч гектар парков, скверов, садов, берегов водоёмов, лесных массивов в границах города. Также под обработку от клеща попадают кладбища, территории городских и загородных оздоровительных лагерей, других социальных объектов.
Санитарные врачи предупреждают жителей города о необходимости ограничить пребывание на указанных участках, как в момент обработки, так и двух дней после. Для удобства горожан и безопасности на участках, где планируется или проходит обработка будут установлены таблички.
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