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В Ирбите большая часть домов освободилась от паводка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Ирбите большая часть домов освободилась от паводка

Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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