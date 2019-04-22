В Ирбите большая часть домов освободилась от паводка
В Ирбите в результате снижения уровня воды в реке Нице, наблюдается уменьшение затопленных территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
За выходные уровень воды в реке снизился на 33 см до 623 см. Вследствие этого от паводковых вод освободились придомовые территории 21 жилого дома, все придомовые территории нежилых домов и подъезды к автомобильному мосту на улице Орджоникидзе.
В зоне подтопления остались только четыре придомовые территории жилых домов. На затопленной местности проживают 9 человек, среди которых один ребенок.
Для осуществления перевозки жильцов домов в зоне затопления используется автомобиль повышенной проходимости.
По информации от синоптиков, в скором времени ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реке Нице.
Оперативная группа ГУ МЧС России региона и спасатели убыли в Екатеринбург в связи со стабилизацией обстановки. Однако ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.