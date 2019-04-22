Житель Тавды обвиняется в незаконном производстве алкоголя на 5,3 миллиона

По версии следствия, обвиняемый совместно с группой единомышленников организовали производство фальшивой алкогольной продукции. Злоумышленники смешивали с водой этиловый спирт и разливали по бутылкам. На бутылки были наклеены этикетки известных марок алкогольной продукции, которые снабжались поддельными федеральными специальными марками. Готовую продукцию подельники сбывали в различных регионах России.