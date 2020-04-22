Где в Нижнем Тагиле высокая вероятность заразиться коронавирусом?

Одним из «опасных» мест является аптека. Главврач городской поликлиники № 4 Жанна Климова рассказала, что скопление людей в одном месте даёт риск заражения любой вирусной инфекцией, поэтому аптеки должны соблюдать санитарные нормы — расчертить полосы дистанции и проводить обработку помещения. Кроме того, по возможности, увеличить количество провизоров, работающих «на окнах», чтобы не было очередей.

Можно посмотреть фотофиксацию — в какое время приходит больше посетителей, и на это время увеличить количество провизоров. Что касается льготной категории граждан, то мы развозим препараты по домам, сообщила TagilCity.ru Жанна Климова.

В зону риска также входят магазины, где, несмотря на режим самоизоляции, нередко наблюдается скопление людей. Врачи рекомендуют соблюдать дистанцию, осуществлять покупки в индивидуальных средствах защиты, а по возвращении домой мыть и обрабатывать руки.

По словам Жанны Климовой, большое количество людей наблюдается и в парках города, особенно в хорошую погоду. При этом главврач отмечает, что граждане относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

Жители с пониманием относятся, особенно молодежь и те, кто гуляет с детьми — используют маски и перчатки. Видно, что соблюдают дистанцию, рассказала Климова.

При этом, как отмечает пресс-служба ЦГБ № 1, риск заражения есть везде, не исключением являются и детские площадки.

Хотелось обратить внимание граждан, что любой выход из дома, контакты с другими людьми, использование общественного транспорта — все это вносит вклад в развитие пандемии, рассказали в Центральной городской больнице № 1.

Кроме того, тагильчане пользуются доставкой еды. Главврач поликлиники отметила, чтобы сохранить здоровье горожан, руководитель общепита должен ответственно относиться к работе — допускать к готовке и доставке только здоровых людей, а также всё должно быть стерильно и упаковано.